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Врач связала осеннюю апатию с неправильным образом жизни

Артем Денисов
8 октября, 2020 02:32
2 мин
депрессия
Фото: pixabay.com

С наступлением осени часто возникает подавленное настроение, усиление тревоги, что приводит к плохому самочувствию.

Как сообщила главный врач клиники «Твой доктор» Татьяна Романенко, в первую очередь нужно разобраться, с чем связано такое самочувствие. Не исключено, что в организме идет хронический воспалительный процесс. Второй момент заключается в нехватке витаминов или микроэлементов в организме. Так, при недостатке витамина B12 или B9, может развиться кислородное голодание.

Еще одна причина хандры осенью может заключаться в гормональных сбоях - необходимо провести гормональные исследования.

Также апатия может быть связана с неправильным образом жизни, продолжает эксперт. «Если мы не нашли соматических патологий или отклонения в лабораторных показателях, тогда мы можем говорить, что мы мало двигаемся, и отсюда у нас нет сил», — отметила Романенко, сообщает радио Sputnik.

Как сообщалось, длительные психические расстройства негативно отражаются на состоянии нейронов головного мозга, что приводит к разрушительным последствиям. Эксперты провели исследование с участием 50 человек, в числе которых были как здоровые люди, так и страдающие депрессией на протяжении нескольких лет.

темы
погода
депрессия
осень
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