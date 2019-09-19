Врач против чиновников. Рак против России. Кто кого?

Резонансное интервью директора Института гематологии не то чтобы открыло нам что-то новое, но заставило задуматься о том, когда и от чего мы умрем.

Вас интересует тема здоровья? Вероятно, да, иначе вы бы не открыли эту статью.

Но подавляющая часть того, что вы читаете в интернете о болезнях и тем более их профилактике, создана трудолюбивыми анонимными копирайтерами по 10 копеек за символ. Большинство из них тупо переписывают информацию друг у друга, но встречается и настоящий полет десятикопеечной фантазии. Так и появляются на свет, например, списки канцерогенных или, наоборот, предотвращающих рак продуктов, причем трудно найти, например, овощ, не побывавший сразу в обоих этих списках.

Поэтому точка зрения квалифицированного специалиста особенно ценна. Ведь эти люди не очень любят общаться со СМИ, они заняты более важными делами.

Дооптимизировавшиеся

Алексей Масчан – директор Института гематологии (науки о крови) Центра имени Рогачева. О современном положении дел с онкологическими заболеваниями он знает примерно всё. И апокалиптическое настроение его интервью «Известиям» заслуживает особого внимания.

Масчан фактически рассказал о крупном преступлении, совершенном группой лиц по предварительному сговору, – об оптимизации системы лекарственного обеспечения. Перечислим ряд его тезисов.

Русские люди стали подопытными кроликами для отечественных и зарубежных фармакологических корпораций – нас лечат дженериками без внятных клинических проверок.

Исчез необходимый в сопроводительной терапии 10%-ный хлорид натрия – в России не производится из-за дешевизны, а иностранцев прогнали.

Жалоба врачей в Минздрав на отсутствие ряда лекарств (например, цитозин-арабинозида) вызвала к жизни удивительный ответ: «Подбирайте альтернативные методы лечения». При этом нет никаких сомнений, что если Веронику Скворцову, не дай Бог, настигнет онкология, ее будут лечить новейшими западными лекарствами (мы знаем, что ее предшественница Татьяна Голикова лечилась в Европе, а не в России).

Недавнее распоряжение премьер-министра Дмитрия Медведева о выделении средств на обезболивающие и противосудорожные лекарства для детей – это хорошо, но такие вещи должны происходить автоматически, а не благодаря ручному управлению.

Колоноскопия под наркозом в ОМС не входит, а другого работающего способа ранней диагностики рака кишечника не существует.

В России колоссальная смертность от лейкозов, которые довольно эффективно лечат на Западе.

Государственная клиника работает главным образом за счет благотворительных фондов – они помогают больше, чем бюджет.

Если действующие правила закупки лекарств не изменить прямо сейчас, смертность от рака вырастет на 20-30%, как только закончатся накопленные ранее запасы медикаментов. Случится это через год-два.

Деньги собирают, но их нет

Строго говоря, ничего нового. Мы и так знали, что борьба с санкциями через запрет западных препаратов – это геноцид. Тем более что люди, которые голосовали за эти решения, имеют полный доступ к запрещенным для простых смертных препаратам. В частности, «подсанкционный» Иосиф Кобзон, поддержавший весь пакет людоедских законов, без проблем в свое время уехал лечиться на Запад.

Создается ощущение, что Минздрав и Госдума под бдительным взглядом Минфина делают все для того, чтобы уменьшить число больных раковыми заболеваниями. Чем больше умерло – тем меньше больных. Потому что для этого государства «нет экономики» (любимое выражение главы Минфина Антона Силуанова) в их лечении

Система ОМС съеживается как шагреневая кожа, полис – это все еще право посещения врача, но практически уже не право на лечение. При этом размер взносов в систему не снизился, а их собираемость ощутимо растет (после того как за дело взялась ФНС). Однако деньги до медицины почти не доходят.

Практически все люди, которым приходится иметь дело с онкологией, знают, что с доступностью лекарств – как обязательных бесплатных, так и добытых за свои деньги, – ситуация за 7-8 последних лет радикально ухудшилась. Вступило в силу большое количество запретов, часть препаратов исчезла из продажи «сама по себе». Самая страшная ситуация – с болеутоляющими и противосудорожными препаратами.

Конечно, столь наглый «наезд» не мог остаться без ответа. Так, знаменитый борец с «Боржоми» Геннадий Онищенко усомнился в уровне квалификации Масчана: «шоковая атака», «нерепрезентативная оценка», «некорректные и эмоциональные цифры». Что ж, в некорректности и эмоциональности бывший главный санврач страны разбирается прекрасно.

Главный онколог Минздрава Андрей Каприн, в некотором смысле начальник Масчана, был существенно сдержаннее. Он рассказал, что законы позволяют ввозить для личного пользования незарегистрированные в России лекарства. Он, правда, не добавил, что во многих противораковых и особенно облегчающих симптомы лекарствах содержатся запрещенные у нас вещества, и матерей больных детей могут схватить прямо в почтовых отделениях при получении таких посылок, прецеденты есть

Господин Каприн – стоматолог по образованию, теледоктор по призванию, но в онкологии работает достаточно давно, упрекнуть его в некомпетентности нельзя, а вот заподозрить в защите чести халата – вполне. По мнению Каприна, заболеваемость раком растет во всем мире, а вот смертность у нас остается на стабильном уровне. Ухудшится ли ситуация в обозримом будущем, специалист не уточнил.

Копнем поглубже

Справедливости ради отметим, что рак как причина смертности становится все более «популярным» из-за прогресса медицины, которая все лучше справляется с другими болезнями, тогда как лечение и в первую очередь диагностика онкологических нарушений до сих пор оставляют желать лучшего. Огромный прогресс достигнут в медицине травм, созданы десятки препаратов, эффективно защищающих сосуды, сильно продлена жизнь больных генетическими заболеваниями.

А вот по онкологии в нашей стране чувствуется заметное отставание, как от зарубежной медицины, так и от других направлений, и, кстати, Каприн как главный онколог страны несет за это заметную часть ответственности.

Зачем же «Известия», издание очень практичное и проправительственное, нанесло такой яркий удар по Минздраву, да и вообще по социальному блоку правительства России?

Надо понимать, что подобные публикации просто так не появляются, они – часть большой информационной игры. Чаще всего – кошки с мышкой, власти с населением, но иногда и двух-трех кошек между собой

Во-первых, перед нами борьба за бюджет – какие-никакие, а деньги на противораковые программы выделяются, и медучреждения пытаются оторвать себе кусок побольше.

Во-вторых, деятельность Скворцовой нравится далеко не всем; в частности, известно, что ее недолюбливает упомянутая ныне Голикова, ныне вице-премьер. Из вскрытых несколько лет назад фрагментов электронной переписки Голиковой можно сделать вывод, что она, выразимся мягко, следила за публикациями в СМИ, направленными против Скворцовой («война кошек»).

В-третьих, подобные публикации можно расценивать как начало переориентации общественного мнения на то, что онкология – это естественное следствие жизни, и смерть от нее – вполне ожидаемый исход. Не имея возможности или желания направить серьезные усилия на борьбу с раком, идеологи могут готовить население к принятию неизбежного. Всплеск смертности, судя по всему, действительно неизбежен, он просто не может не стать логическим следствием нашей добровольной изоляции от мира (медицинского сотрудничества с Россией Запад не прекращал, это чисто отечественная инициатива) при отсутствии собственной серьезной научно-производственной базы.

Что делать?

России нужны инвестиции в первую очередь в программы ранней диагностики; все эффективные ее способы по умолчанию должны быть включены в систему ОМС. Даже если из-за этого какая-нибудь московская вице-мэр не купит себе очередное ожерелье или глава Минпромторга остановится в обычном люксе, а не президентском номере.

России необходим пересмотр всей идеологии борьбы с наркотиками. Сейчас это увесистая карательная махина, позволяющая надолго посадить любого человека (сроки неадекватные, убивать выгоднее), но при этом приобрести запрещенные вещества можно на каждом шагу. Автор этих строк на недолгом пути от дома до стоянки видит на стенах и асфальте три-четыре адреса соответствующих Telegram-каналов, и эти адреса регулярно обновляются. Так что разрешение на ввоз наиболее востребованных препаратов ситуацию точно не ухудшит

России нужна собственная медицина: сейчас мы полностью зависим от иностранных разработок. Это должна быть многолетняя программа, возглавляемая высококлассными профессионалами, а не политиками и бюрократами. И да, это дорого. Возможно, придется обойтись не только без ожерелья, но даже без очередной тысячеметровой квартиры для какого-нибудь сенатора с клюшкой.

И да, для реализации всего этого нам нужны другая Госдума и другое правительство. Эти уже провалились.