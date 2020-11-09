Врач назвал «байками» влияние крепкого алкоголя на коронавирус

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Мнение о том, что при употреблении крепких алкогольных напитков уничтожаются частицы COVID-19, содержащиеся во вдыхаемом воздухе, не соответствует действительности, сообщил руководитель наркологической «Клиники доктора Исаева» Руслан Исаев.

«Я действительно слышал такие мифы, байки, скажем так. Это было уже много раз. Но никакими научными исследованиями это не подтверждается», — сказал медик. По его словам, врачи и биологи говорят об обратном влиянии алкоголя на течение коронавирусной инфекции, сообщает Lenta.ru.

Как сообщалось, ношение очков может в пять раз снизить риск заражения COVID-19.

Согласно исследованию экспертов из Поднебесной, люди, которые носят очки, заражаются коронавирусом в пять раз реже. В КНР это особенно заметно, так как большая часть населения страны (более 80%) отдает предпочтение очкам, а не контактным линзам.