Впервые за 20 лет: полностью российский экипаж полетит на МКС 1 апреля

Фото: pixabay.com

Первый в истории Международной космической станции (МКС) экипаж, состоящий только из россиян, отправится к ней 1 апреля 2021 года.

Полет состоится на корабле «Союз МС-18». До этого полностью российский экипаж в составе Сергея Залетина и Александра Калери отправился на орбитальную станцию «Мир» в апреле 2000 года. К МКС только российские экипажи не летали.

Тем временем, 14 октября состоится пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-17» к МКС.

В составе основного экипажа — космонавты Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков и астронавт NASA Кэтлин Рубинс. Их дублерами стали космонавты Олег Новицкий, Петр Дубров и астронавт NASA Марк Ванде Хай, пишут «Известия».

Напомним, в июле текущего года российский транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-15» установил новый рекорд скорости полета к Международной космической станции.

По данным «Роскосмоса», время полета составило 03:18:35. До этого рекорд был установлен грузовым кораблем «Прогресс МС-14» в апреле текущего года, когда летел до станции 3 часа 20 минут.

Это пятый полет грузового «Прогресса» по сверхбыстрой двухвитковой схеме. До нее использовалась либо стандартная двухсуточная схема, либо укороченная шестичасовая.