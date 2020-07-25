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Впервые с апреля во Вьетнаме зафиксирован новый случай заражения COVID-19

Антон Мельников
25 июля, 2020 12:05
1 мин
в
Pixabay

Власти Вьетнама сообщили, что впервые за последние почти 100 дней в стране зафиксирован случай заражения коронавирусом. В начале пандемии страна одной из первых ввела строгие карантинные меры, которые позволили взять распространение инфекции под контроль.

Новым зараженным оказался «пациент 416» - 57-летний вьетнамец, живущий в южном городе Дананг. Местные органы Минздрава сообщили, что были проверены 105 человек, которые контактировали с инфицированным.

Точной информации о том, где пациент мог заразиться нет, считалось, что COVID-19 в стране побежден, так как не было ни одного нового случая в течение нескольких месяцев.

«В настоящее время пациент находится на поддерживающей вентиляции из-за дыхательной недостаточности», - цитирует сообщение Минздрава страны SBS News.

темы
коронавирус
пандемия
Вьетнам
заражение
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