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Возобновляется авиасообщение с Грецией: полетят не все

Денис Постольский
8 февраля, 2021 01:33
1 мин
Денис Постольский
8 февраля, 2021 01:33
1 мин
Греция
pixabay.com/

С 8 февраля Россия возобновляет прямые рейсы с Грецией.

Полеты по маршруту Москва - Афины будут выполняться два раза в неделю. Греческие власти до 22 февраля продлили правило, ограничивающее число приезжающих в страну россиян до 500 человек в неделю.

Граждане России должны иметь при себе отрицательный тест на COVID-19, а также подтвердить бронь в отеле и пройти семидневный карантин, пишет «Коммерсант».

Ранее сообщалось, что россияне должны прибыть в Грецию исключительно самолетом через аэропорты городов Афины, Салоники и Ираклион.

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