Возглавивший список Forbes бизнесмен просит 9,9 млн рублей из бюджета РФ на фильм о прокуратуре

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Культурно-просветительская ассоциация «Орден» направила в Фонд президентских грантов заявку на съемки фильма об истории прокуратуры России. На реализацию проекта создатель и соучредитель ассоциации, владелец горнодобывающей и металлургической компании «Северсталь» Алексей Мордашов просит выделить из бюджета 9,9 миллионов рублей. К слову, Мордашов накануне возглавил рейтинг самых богатых бизнесменов России по версии журнала Forbes.

«Планируется создание трех документальных фильмов о работе главного правозащитного органа государства - Прокуратуре России. Цементируя державные устои этой институции, действуя по всему полю общественных интересов активно защищает права и интересы граждан. Об этом ненавязчиво методами документального экрана мы попытаемся рассказать в наших документальных лентах», – говорится в описании проекта.

Первые две киноленты будут посвящены истории надзорного ведомства: будут охвачены периоды с 1722 по 1917 год и с 1922 по настоящее время. Третий фильм посветят поэту и государственному деятелю Гавриилу Державину. Картины приурочены к 300-летию образования прокуратуры в РФ.

«По окончании проекта планируется размещение фильмов на одном из федеральных каналов, что позволит повысить вовлеченность целевой аудитории к продукту», – уточняют в заявке.

С помощью данных фильмов ассоциация «Орден» намерена укрепить доверие граждан к органам государственной власти, прокуратуре, правоохранительным и судебным органам.