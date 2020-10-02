ВОЗ выступила против жестких карантинных мер в России

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Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович заявила, что октябрьские карантинные ограничения, которые вводятся на фоне пандемии COVID-19, должны быть мягче, чем были в феврале.

Она считает, что общество должно сохранить социально-экономическую жизнь несмотря на пандемию, поэтому жестких мер необходимо избегать.

По ее словам, радикальные ограничения парализуют как экономику, так и систему здравоохранения, что приведет к проблемам с лечением других болезней, таких как диабет и онкология, передает ФБА «Экономика сегодня».