ВОЗ в скором времени объявит решение по 14 вакцинам от коронавируса

Общество

В ближайшее время Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) должна объявить результаты рассмотрения заявок на включение различных вакцин от коронавируса в список для экстренного применения. Такая информация следует из графика, который опубликовала ВОЗ. На внесение в список рассматриваются 14 препаратов.

Отметим, что среди вакцин-претендентов также есть и два препарата из России – «Эпиваккорона» из научного центра «Вектор» и «Спутник V» из центра им. Гамалеи.

Согласно графику рассмотрения заявок, препарат «Спутник V» прошёл уже три этапа проверок, осталось ещё два. «Эпиваккороне» предстоит пройти еще четыре этапа, передаёт «ТАСС».