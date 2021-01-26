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Общество
ВОЗ в скором времени объявит решение по 14 вакцинам от коронавируса
26 января, 2021 22:19
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Pixabay
В ближайшее время Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) должна объявить результаты рассмотрения заявок на включение различных вакцин от коронавируса в список для экстренного применения. Такая информация следует из графика, который опубликовала ВОЗ. На внесение в список рассматриваются 14 препаратов.
Отметим, что среди вакцин-претендентов также есть и два препарата из России – «Эпиваккорона» из научного центра «Вектор» и «Спутник V» из центра им. Гамалеи.
Согласно графику рассмотрения заявок, препарат «Спутник V» прошёл уже три этапа проверок, осталось ещё два. «Эпиваккороне» предстоит пройти еще четыре этапа, передаёт «ТАСС».
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