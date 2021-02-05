ВОЗ: распространение COVID-19 в мире замедляется

Общество

Эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове сообщила, что в мире фиксируется снижение ежедневно выявляемых случаев заражения COVID-19. Тем не менее, организация призывает сохранять бдительность и соблюдать карантинные меры.

Ван Керкхове пояснила, что сокращение заражения удалось добиться благодаря ряду факторов, но прежде всего помогли меры, «которые внедряют страны и которые позволяют прерывать цепочки передачи и предотвращать новые случаи».

Она добавила, что важную роль в борьбе с пандемией играют препараты от инфекции, но странам все равно необходимо аккуратно относиться к снятию ограничений.

«Вакцины также играют свою роль, однако это не значит, что данные меры можно отменять», - цитирует представителя ВОЗ «ТАСС».