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ВОЗ: «хождение» гриппа и коронавируса усложняет работу системы здравоохранения

Антон Мельников
16 октября, 2020 21:43
1 мин
у
Youtube / World Health Organization (WHO)

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус заявил, что если вирусы гриппа и коронавируса будут циркулировать одновременно, то это осложнит работу по охране здоровья.

«Одновременное циркулирование гриппа и COVID-19 может представлять проблему для систем и учреждений здравоохранения, поскольку обе эти болезни имеют много схожих симптомов», ― заявил директор ВОЗ.

Гебрейесус отметил, что многие профилактические меры против коронавируса помогают и для борьбы с гриппом. В качестве примера он привел дистанцирование, мытьё рук, проветривание помещений и ношение масок, передают «Известия».

темы
коронавирус
ВОЗ
здравоохранение
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