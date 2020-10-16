ВОЗ: «хождение» гриппа и коронавируса усложняет работу системы здравоохранения

Youtube / World Health Organization (WHO)

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус заявил, что если вирусы гриппа и коронавируса будут циркулировать одновременно, то это осложнит работу по охране здоровья.

«Одновременное циркулирование гриппа и COVID-19 может представлять проблему для систем и учреждений здравоохранения, поскольку обе эти болезни имеют много схожих симптомов», ― заявил директор ВОЗ.

Гебрейесус отметил, что многие профилактические меры против коронавируса помогают и для борьбы с гриппом. В качестве примера он привел дистанцирование, мытьё рук, проветривание помещений и ношение масок, передают «Известия».