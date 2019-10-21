Война будущего с минимальными рисками

В Анапе в военном технополисе «Эра» прошла первая в России конференция, посвящённая техническому зрению и распознаванию образов. Несмотря на неприглядное название, на ней обсуждались весьма значимые для обороноспособности нашей страны вопросы.

Поднимаемые спикерами темы имели непосредственное отношение к развитию технологий искусственного интеллекта, которые, как ожидают военные, должны произвести третью оружейную революцию (первая — порох, вторая — ядерная энергия).

В российском Интернете сложно найти материалы, где научно-популярным языком разъясняется суть понятия «техническое зрение». По мнению участников конференции, техническое зрение — одно из фундаментальных средств развития искусственного интеллекта.

То, что сейчас понимается под техническим зрением, начало развиваться с середины прошлого века, но вышло на новый технологический уровень с массовым распространением различных автономных и робототехнических комплексов

Средства технического (компьютерного, машинного) зрения извлекают полезную для человека информацию из обработки различных изображений и сигналов. В частности, это оптико-электронные, сканирующие и радиолокационные комплексы.

Значение прогресса в развитии технического зрения сложно переоценить. Например, он позволит совершить рывок в диагностике. Врачи смогут получать намного более точную информацию о состоянии клеток и органов пациента. В перспективе медики будут не только своевременно отслеживать прогрессирование болезней, но и выявлять недуги на более ранних стадиях.

Это поможет значительно усовершенствовать борьбу с онкологией, вирусом иммунодефицита, диабетом, заболеваниями органов и другими недугами. Благодаря технологиям технического зрения анализ результатов УЗИ и МРТ будет выполняться в автоматическом режиме, то есть без участия специалиста.

Кроме того, гипотетически учёные могут создать абсолютно новые диагностические средства, которые способны практически в режиме реального времени отслеживать состояние жизненно важных систем организма. Причём человек будет получать в десятки раз меньшую дозу облучения, чем сейчас.

Интерес военных здесь очевиден. С развитием технического зрения наверняка сократится смертность среди военнослужащих, так как медики будут оперативнее реагировать на негативные изменения в организме. Не стоит забывать, что во врачебной помощи нуждаются не только бойцы боевых частей, но и офицерский корпус, занимающийся руководящей, штабной, научной и иными видами деятельности. Как и все люди, они страдают от онкологии, диабета, болезней сердца и других хронических недугов.

Настоящую революцию техническое зрение может произвести в сфере авиации. Из материалов по итогам конференции в Анапе следует, что в России разрабатываются комплексы автономной навигации беспилотников. БПЛА будут способны самостоятельно ориентироваться в воздушном пространстве и приземляться в условиях подавления противником радиосигналов и сигналов спутниковых систем

Техническое зрение позволит выявлять замаскированные объекты противника, повысит эффективность разведки в целом и точность применения управляемого и неуправляемого оружия. Ведущую роль на этом направлении должны сыграть новые виды оптико-электронных комплексов — прицелов, сканирующих устройств, систем обнаружения, распознавания и наведения.

Возрастут возможности орбитальной группировки РФ, которая сможет с высокой долей вероятности определять, например, тип стартовавшей ракеты и выявлять скрытые от современных оптических приборов объекты на территории наблюдения.

Ключевое преимущество оптико-электронных комплексов заключается в сложности противодействия им. Современные средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) весьма эффективно глушат радиосигналы. Тогда как оптику практически невозможно вывести из строя нелетальным способом («ослепление», применение редкого в войсках электромагнитного оружия).

Прогресс в технологиях технического зрения позволит решить львиную долю проблем, связанных с совершенствованием и применением робототехнических комплексов. Современные автономные боевые машины с трудом ориентируются на местности, не способны определять своих и чужих, проводить разведку, целеуказание и вести точную стрельбу

В настоящее время наземные автономные системы (например, «Уран-9», «Вихрь», «Нерехта») выполняют задачи под управлением оператора и, как показала практика их применения в Сирии, они не способны выполнять функционал человека и управляемых боевых машин.

На текущий момент сложно сказать, когда человечество сможет создать полноценные безэкипажные наземные разведывательно-ударные платформы. Однако все ведущие мировые державы движутся по этому направлению, активно инвестируют в технологии искусственного интеллекта, в том числе технического зрения. Данное направление непременно принесёт ощутимые результаты, вопрос заключается лишь в сроках.

Однозначно можно сказать, что армия, которая будет осваивать новые комплексы технического зрения, выйдет на более высокий уровень боеспособности. Разведка, обнаружение целей и их поражение станут происходить с минимальным участием человека. Военнослужащий будет контролировать ситуацию на театре военных действий и отдавать команду на открытие огня

С большой вероятностью научно-технический прогресс (НТП) в первую очередь затронет сферу авиации. Уже сейчас Россия отрабатывает взаимодействие между истребителем пятого поколения Су-57 и тяжёлым БПЛА «Охотник», способным нести несколько тонн вооружения. Предполагается, что в перспективе лётчик самолёта сможет управлять звеном разведывательно-ударных дронов.

Развитие средств технического зрения открывает огромные перспективы перед нашей страной, однако уделяется ли достаточно внимания этой области НТП? Ответ скорее будет отрицательным, учитывая очень скромное количество материалов в СМИ по техническому зрению и тот факт, что конференция в Анапе не была обласкана вниманием журналистов и экспертного сообщества.

Проблемы развития технического зрения в РФ упираются в общую неразвитость экономики и её гражданского сектора, в частности, а также технологическую зависимость (и отставание) нашей страны от Запада по огромному количеству направлений НТП

Кроме того, в России до сих пор не создан единый орган, ответственный за развитие технологий искусственного интеллекта. Часть функций отдана Минобороны, часть — гражданским ведомствам. Утверждённая в октябре президентом РФ Национальная стратегия развития технологий в области искусственного интеллекта, где говорится про важность технического зрения, также не решает ключевые организационные вопросы.