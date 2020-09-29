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Воспитательнице детского сада назначили смертную казнь в качестве наказания за отравление детей со смертельным исходом. Такое решение принял народный суд средней ступени города Цзяоцзо китайской провинции Хэнань.

Работая в детском саду «Мэнмэн», обвиняемая Ван Юнь повздорила со своей коллегой – педагогом средней группы по фамилии Сунь. Воспитательница решила отомстить преподавателю и выбрала детей в качестве жертв. Согласно документам суда, утром 27 марта 2019 года подсыпала нитрит натрия в кашу детей из группы Сунь, в результате чего 25 воспитанников попали в больницу с отравлением, один из них скончался в медучреждении, сообщает РИА Новости.

Как выяснилось в ходе расследования, к подобному методу разрешения конфликта женщина уже прибегала в 2017 году. Тогда Ван Юнь купила через интернет нитрат натрия и добавила его в стакан воды своего мужа, с которым она поссорилась на фоне бытовых проблем. Мужчина тоже отравился, но серьезно не пострадал.

Судья отметил, что преступные мотивы Ван Юнь «отвратительны», ровно, как и способ совершения преступления, после чего приговорил ее к смерти.

Ранее сообщалось, что в московском детсаду ребенок отравил сверстников средством от грызунов.