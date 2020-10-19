Воспитатель от бога: В яслях воспитательница насильно заставляла ребенка глотать еду

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Воспитательница в Тульской области насильно кормила ребёнка в яслях, а также била по рукам и кричала.

Инцидент произошёл в городе Узловая, в детсаду № 20. О нём рассказала мама другого ребёнка, который ходит в тот же детский сад. По её словам, женщина замещала воспитательницу группы. Неадекватная сотрудница отработала две недели, после чего уволилась по собственному желанию.

«Есть информация, что эта женщина родственница нашей заведующей, и что её уволили из другого детсадика за спиртные напитки. Во всяком случае, так говорят», - отметила мама одного из детей в детсаду.

Видео инцидента удалось записать няне, она же обратилась с заявлением в прокуратуру и в комитет образования. На видеоматериале слышно, как воспитатель кричит подопечному «Проглатывай!», при этом ребенок захлёбывается и громко плачет.

Мать ещё одного ребёнка сообщила, что на эту воспитательницу уже неоднократно жаловались, а дети плакали и отказывались идти к ней в группу, передаёт Telegram-канал «Подъём».