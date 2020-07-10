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Восьмиклассник зарезал завуча сельской школы под Новосибирском

Лилия Караева
10 июля, 2020 11:29
1 мин
Убийство
Piqsels.com

В поселке Смоленский Новосибирской области ученик 8 класса зарезал учительницу. Подростка задержали, суд заключил его под стражу.

Убийство произошло 9 июля. Школьник залез в дом замдиректора по воспитательной работе школы Валентины Болдыревой с целью ограбления. В какой-то момент женщина проснулась и застала подростка на месте преступления, после чего попыталась задержать.

В этот момент ученик нанес ей смертельный удар ножом. Прибывшая на место скорая констатировала смерть.

Школьника нашли по оставленным на месте убийства уликам - перчатке и кроссовкам. Он сознался в содеянном.

По уголовному делу назначено ряд экспертиз, пишет «Российская газета».

В феврале ученик школы в Псковской области с размаху ударил педагога по лицу из-за выдернутого стула. От второго удара женщина упала на пол.

темы
убийство
школьник
Новосибирская область
учительница
1 мин