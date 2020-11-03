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Восемь уроженцев Средней Азии выдали поддельные документы 10 тысячам мигрантов

Марьям Ибрагимова
3 ноября, 2020 13:37
2 мин
Фото: sevbutovo.mos.ru
Фото: sevbutovo.mos.ru

В Москве задержали группировку, которая занималась выдачей поддельных документов мигрантам. Из-за их преступной деятельности, на территории страны в настоящее время находится свыше 10 тысяч приезжих из других стран граждан. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Москве и Московской области.

Поиском нарушителей занималось несколько организаций – полиция, Росгвардия и ФСБ. В результате, им все же удалось выйти на след восьмерых участников преступной группы. Все они оказались уроженцами Средней Азии. В столице у группировки было две лаборатории по производству и сбыту поддельных документов для незаконного въезда и нахождения в Московском регионе.

«Преступная группа представляла организованную структуру с разграничением ролей, которой с 2015 года удалось "легализовать" более 10 тысяч незаконных мигрантов», – цитирует представителя УФСБ ТАСС.

Лаборатории ликвидировали. Возбуждено уголовное дело по статье «Организация незаконной миграции».

Ранее сообщалось, что МВД РФ рассматривает возможность создать приложение, устанавливать которое обяжут всех трудовых мигрантов. Отказ от установки будет понижать «рейтинг социального доверия к мигранту».

темы
Москва
мигранты
ФСБ
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