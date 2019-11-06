Восемь детей. Нищета и собаки

Собаки встречают непрошеных гостей лаем еще за двести метров. Сколько их у Липиных – я так и не смог сосчитать. Их дом стоит в поле рядом с кладбищем у деревни Волчанка Москаленского района. Раньше здесь был кирпичный заводик, общежитие которого и выкупила семья. Длинного одноэтажного дома хватает и на людей, и на скотину – в одной половине живут корова и пять овец, через стенку – Ольга и ее восемь детей.

Воистину, каждому свое счастье. Восемь – это много, и даже не на такой скромной жилплощади. Тут же кажется, что дети везде, а вечером в спальню превращаются обе комнаты и кухня. Собственно, такая теснота приведет в ужас кого угодно, только не Липиных – привыкли, даже ремонт недавно сделали и планируют делать дальше.

Выездная паллиативная служба «Радуги» приехала сюда к младшему ребенку, трехлетней Насте. У девочки ДЦП – она умеет сидеть, пытается ползать, но не ходит. Болезнь отразилась и на речи: Настя до сих пор выговаривает лишь отдельные слова. А сейчас спит, пока ее братья и сестры сидят в телефонах, рисуют, просто бездельничают на той же большой кровати. Все, кроме маленькой, здоровы. Старшему сыну, от первого гражданского мужа, двадцать, сейчас он служит в армии.

Со вторым мужем Ольга разошлась восемь месяцев назад – по ее словам, пил и бил. Теперь он живет в другой деревне и жизнью детей вроде как не интересуется. А она интересная, представить хотя бы, как зимним утром они идут полем до школьного автобуса в Волчанку: темнота, метель, неровной цепью гребут по сугробам. До деревни проводит какая-нибудь из собак, вечером встретит. Учатся нормально – как минимум, на второй год никто не оставался. Нужно ли говорить, что дети быстро стали самостоятельными: на них и хозяйство, и дом. А старшие еще и нянчатся с младшими. Ольга не скрывает, что на детей ее не хватает, справляются сами.

До последнего времени женщина работала уборщицей, а сейчас уволилась и хочет делать упор на скотину. Говорит, что помощи ни у кого не просит – хотя в соседней деревне есть родственники, но у них самих по пять‒семь детей. А на вопрос, счастлива ли она, отвечает: ‒ Я была у родителей одна и поэтому всегда мечтала о большом доме и большой семье. Да, я счастлива. Горжусь старшим сыном – он спортсмен, занимается рукопашным боем. Всеми своими детьми горжусь.

Те бытовые трудности, которые привели нас в ужас, Липины просто не замечают – а где бы они видели другую жизнь, даже в Омске почти не бывают. Маленькая Настя с Ольгой скоро поедут в детский хоспис «Дом радужного детства». Перспективы есть: девочку нужно вертикализовать и выровнять ножки так, чтобы она перестала их скрещивать. Так что в ее случае чудо вполне возможно. Только вот остается осадок: после трехнедельного курса Настя вернется домой, к братьям, сестрам, нищете и собакам.

Автор: Антон Малахевич

Вы тоже можете стать другом «Дома радужного детства», побыть волонтером или пожертвовать на развитие хосписа. Достаточно воспользоваться формой перевода или отправить СМС на номер 3434 со словом РАДУГА и суммой. Пример: РАДУГА 300.