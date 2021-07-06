Новости – Люди
Люди
Вооруженные силы Украины наводнила некачественная военная техника
6 июля, 2021 04:16
1 мин
1 мин
Alexander Rekun/Global Look Press
Печерский районный суд избрал меру пресечения одному из фигурантов дела, которое касается поставок некачественной военной техники Вооруженным силам Украины.
Речь идет о бывшем директоре Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники МОУ. Он будет содержаться под стражей два месяца с альтернативой внесения залога в 475 млн гривен. В отношении остальных фигурантов судебные заседания перенесены на другие даты.
Ранее стало известно о поставках в Вооруженные силы Украины военной техники низкого качества. В этом подозревают, в том числе должностных лиц Министерства обороны, сообщает «Интерфакс-Украина».
поддержать проект
Подпишитесь на нашу e-mail рассылку