Волков и Кац поспорили о законодательном барьере на выборах в МГД

«Команда Навального» намерена открыть Центр сбора подписей в пользу независимых кандидатов в депутаты Московской городской думы. Это должно произойти, как только Мосгоризберком официально даст старт предвыборной гонке.

«Что такое будет наш Центр сбора подписей? Представьте себе что-то типа московского МФЦ (только лучше!). Наши ЦСП будут работать в центре Москвы, недалеко от метро, без выходных с 10:00 до 22:00. Мы сделаем так, что в нём всегда будут находиться сборщики, уполномоченные на сбор подписей по всем округам Москвы. То есть не надо сидеть дома и гадать – не разминётесь ли вы со сборщиком. Не надо ехать в штаб своего кандидата «по прописке», если вы живёте в совсем другом районе Москвы. Можно выбрать любое удобное время», – написал на своем сайте бывший глава избирательного штаба Алексея Навального, один из его ближайших соратников Леонид Волков.

Довольно объемный блог Волкова по большей части посвящен сложившейся в преддверии выборов в столичный парламент политической обстановке в Москве. Помимо главного тезиса «Команды Навального» о борьбе с «Единой Россией» любыми законными средствами Волков акцентировал внимание на слишком жестком, по его мнению, законодательном фильтре. Для участия в выборах в МГД независимые кандидаты и представители непарламентских партий должны собрать подписи 3% избирателей в округе, от которого они намерены баллотироваться. Волков убежден, что этот барьер фактически непреодолим.

«Это практически невозможно. На прошлых выборах в МГД, пять лет назад, этого не смог сделать ни один независимый от мэрии кандидат», – утверждает Волков.

Однако вскоре один из главных претендентов на пост главы московской организации партии «Яблоко», урбанист Максим Кац опроверг данное утверждение. В своем микроблоге Twitter Кац напомнил Леониду Волкову и избирателям, что в 2014 году он успешно преодолел законодательный барьер.

«Забавно, как работает технология модификации реальности у этой аудитории», – отметил Кац, намекая на то, что Леонид Волков сознательно вводит избирателей в заблуждение.

Впрочем, один из пользователей Twitter в комментарии к посту Каца предположил, что Волков мог сознательно допустить эту ошибку и таким образом намекнуть на то, что представитель «Яблока» может сотрудничать с мэрией. В ответ ему заметили, что представители «Команды Навального» считают всех несогласных с ними оппозиционеров провластными «мурзилками».

Последнее замечаение звучит весьма убедительно на фоне череды скандалов между «Командой Навального» и другими оппозиционерами. Самый яркий из них произошел в 43-м избирательном округе столицы, в который входят районы Арбат, Пресня и Хамовкники. Помимо юриста Фонда борьбы с коррупцией, кандидата от «Команды Навального» Любови Соболь от оппозиции в этом округе свои кандидатуры выдвинули представитель «Яблока» Сергей Митрохин и учредитель фонда помощи хосписам «Вера» Анна Федермессер. В начале мая Алексей Навальный в открытом письме обвинил госпожу Федермессер в попытке оттянуть голоса у единственного, по его мнению, «правильного» оппозиционного кандидата – Любови Соболь. Он предложил благотворительнице снять свою кандидатуру с этого округа, на что получил категорический отказ. Тот факт, что Сергей Митрохин – также один из сильнейших представителей оппозциии на выборах в МГД – заявил о своем намерении баллотироваться от 43-его округа задолго до Любови Соболь Навальный полностью проигнорировал.

В последнее время Навального все чаще упрекают в стремлении стать «совестью оппозиции» и в попытках решать, кто «настоящий либерал», а кто нет. Помимо Анны Федермессер и Максима Каца непримиримую позицию Навального осудил основатель «Открытой России», олигарх Михаил Ходорковский.