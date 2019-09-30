Вокзал быстрого приготовления

На примере нового вокзала в городе Сосногорске (Республика Коми) российские строители продемонстрировали технологию объемно-модульного строительства, позволяющей при возведении капитальных зданий «под ключ» сократить время строительства до 50%.

Презентация уникального, модульного вокзала, не имеющего аналогов в мире, прошла в рамках выставки «Вокзалы России – прошлое, настоящее, будущее», организованной Дирекцией железнодорожных вокзалов (ДЖВ) РЖД и завершившейся на прошлой неделе в Москве. В ближайшее десятилетие РЖД предстоит масштабная реконструкция и модернизация более 100 вокзальных комплексов в стране, поэтому в госкомпании очень рассчитывают на новые разработки в сфере строительства.

«Мы ждем от проектировщиков инновационных решений, – подчеркнул, открывая выставку, начальник ДЖВ РЖД Георгий Геворкян. – Сегодня, к сожалению, проектирование для нас – проблемная зона, поскольку качество проектов не соответствует требованиям, которые предъявляет нам общество, а темпы строительства – тем, которые нам необходимы»

Одним из таких возможных инновационных решений, продемонстрированных на выставке, и является модульное строительство. Именно так - из «кубиков» - был построен новый железнодорожный вокзал в Сосногорске, вопрос о возведении которого в городе не раз поднимался с 80-х годов прошлого века – в здании старого, деревянного вокзала, прослужившего в итоге более 70 лет, не было даже водопровода и канализации.

Кли­матические условия и удаленность территории существенно затрудня­ли поставку материалов и оборудования «классического» строительства. ДЖВ РЖД решила в качестве эксперимента поставить на объект уже гото­вые модули (включая внутреннюю чистовую отдел­ку), оснащенные всеми инженерными коммуникациями непосредственно на заводе. И собрать из них здание. Реализацией проекта за счет средств инвестиционной программы РЖД занималось российское предприятие SP-Modul (входит в группу компаний «Прозрачный мир»).

Новый вокзал в Сосногорске – это одноэтажное здание в классическом стиле площадью 1250 квадратных метров. Построенный по проекту компании «Ленгипротранспуть» (филиал «Росжелдорпроекта») объект – строго соответствуют всем строительным, противопожарным и санитарным нормам, и спроектирован с учетом требований по обслуживанию всех групп населения, в том числе маломобильных граждан. Обновленный вокзал Сосногорска планируется запустить в эксплуатацию в IV квартале 2019 года, сейчас остается лишь подключить его к городским сетям и обустроить привокзальную площадь.

«Это уникальный объект, за который я искренне благодарю руководство РЖД от лица не только жителей Сосногорска, но и от всей республики, – заявил глава Коми Сергей Гапликов, проводивший недавно в со­ставе рабочей комиссии осмотр объекта. – Это будет ценный подарок к 100-летию региона»

Глава республики также отметил, что за модульным строительством как за инновационным подходом к решению в кратчайшие сроки задачи обеспечения населения необходимой инфраструктурой – перспектива и будущее

Как рассказал генеральный директор группы компаний «Прозрачный мир» Армен Миракян, реализация проекта по возведению первого в мире «модульного» вокзала с момента подписания договора до окончания работ заняла полгода.