Войска Азербайджана наносят серьезный урон армии Армении

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Пресс-служба азербайджанского военного ведомства сообщила о на Ходжавендском направлении. В Баку заявляют о серьезных потерях среди солдат вооруженных сил Армении.

По словам представителей Минобороны, у их противника «имеются нехватки в боевом обеспечении и оснащении полка вооружением и боеприпасами».

Азербайджанские войска ведут огонь по позициям 3-го мотострелкового полка ВС Армении используя 120-мм минометные батареи. Их целью являются также подразделения, развернутые в районе пункта Гырмызы Базар, передает РИА «Новости».