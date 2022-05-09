«Воевали не за это»: В рядах «Бессмертного полка» замечены люди с «неправильными» плакатами
В ряде российских городов прошла акция «Бессмертный полк». Среди обычных фотографий участников Великой Отечественной были замечены люди с плакатами против войны.
В Москве корреспондент канала «МО» заметил молодого человека с надписью: «Они воевали не за это, а за мир». Он спокойно шёл среди участников «Бессметного полка» на Красной площади в Москве. Парня никто не задержал.
Также известно об аналогичном случае в Новосибирске. Там на шествие «Бессмертного полка» пришел мужчина сразу с двумя плакатами.
«Мне стыдно за вас, внуки. Мы воевали за мир, вы выбрали войну», - было написано на одном. Надпись была сопровождена фотографией ветерана.
«Победили тот фашизм, победим и этот», - гласил второй плакат, на котором был изображен символ Z.
На мужчину составили протокол о «дискредитации Вооруженных сил».