Военнослужащие США поиграли в войну в Европе

Flickr

Армия США провела секретные учения в Европе. Силы союзников НАТО потренировали уровень мобилизации в случае войны.

Учения, носящие название Austere Challenge проходили с 19 по 23 октября и задействовали порядка 4400 военнослужащих из частей вооруженных сил США и НАТО.

Как сообщает «Интерфакс», детали сценария учений держатся в секрете. Однако известно, что были задействованы все наземные, морские, воздушных, кибер- и космических ресурсов союзников.