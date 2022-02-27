Военный эксперт Дандыкин прокомментировал отношение Зеленского к переговорам в Гомеле

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Москва, 27 февраля. Владимир Зеленский отказался от переговоров с представителями России на территории Белоруссии. Видеообращение бывший юморист опубликовал в своем официальном Telegram-канале.

Зеленский сделал свое заявление уже после того как пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о прибытии переговорной группы в Гомель.

«Не Минск. Площадкой могут быть другие города для встречи. Варшава, Братислава, Будапешт, Стамбул, Баку — это все мы предложили российской стороне. Да и любой другой город нам подходит. В стране, с территории которой не летят ракеты. Только так переговоры могут быть честными и могут действительно закончить войну», — заявил Зеленский.

Ранее российская делегация прибыла в Белоруссию для переговоров с Украиной. В ее состав вошли представители МИД, Минобороны, администрации президента и других ведомств. Переговоры предлагалось провести в Гомеле, однако к назначенному сроку — 15:00 27 февраля — украинская делегация не появилась.

Зеленский оттягивает неизбежное

По мнению военного эксперта, капитана 1-го ранга в запасе Василия Дандыкина, отказ Зеленского от переговоров Гомеле является иллюстрацией той же практики, которую украинская «влада» применяла к Минским соглашениями — «оттягивания».

«Так было и с Минскими соглашениями – оттягивание. Они загоняли в тупик все дело, продлевая кошмар для ДНР и ЛНР. Я думаю, что сейчас они надеются на помощь Запада и на санкции против России. Отодвигается возможность для того чтобы решить все мирным путем. Ведь вчера операцию временно приостановили — но после того как они ушли от переговоров, она продолжалась», — напомнил Дандыкин.

Военный эксперт отметил, что украинские националисты активно применяют опыт сирийских террористов. Они даже используют так называемые «бандер-мобили». При этом решение раздавать оружие всем подряд гражданским, которые записались в тероборну, только увеличивает количество погибших.

«Это тактика — сродни тому что происходило на Северном Кавказе в 90-е годы. Они используют различный опыт, в том числе появились «бандер-мобили», — то есть используется опыт, накопленный в Сирии и других подобных местах. Про раздачу оружия я и не говорю — там украинцы в панике расстреливают своих же, принимая за «российских диверсантов». В такой ситуации не мудрено, что начнется мародерство, потому что многие бросают свои квартиры. Даже в лихие времена оружие выдавалось под запись, — а здесь приезжает машина, сгружает оружие, и получается то, что получается», — рассказал Дандыкин.

Операция идет успешно

В целом, по мнению эксперта, спецоперация на Украине и в ЛНР и ДНР идет успешно — несмотря на то, что Украина последние восемь лет накачивалась оружием и инструкторами из НАТО и США. За относительно небольшой срок украинская армия была увеличена до 250 тысяч человек, что сделало ее крупнейшей в Европе. Однако в борьбе с Россией это не помогает.

«Самая главная задача — это блокировка основной группировки ВСУ под Донецком и Луганском. Это основное ядро, наиболее оснащенное и вооруженное. Наступление в рамках спецоперации идет с разных направлений: это север — со стороны Брянской области, и юг — со стороны Крыма.

На юге блокирован Херсон, взорвана дамба на Днепре, которая смыкается с крымским каналом. Практически без боя прошли через Мелитополь. Продолжается поражение объектов украинской армии — это склады и средства ПВО — учитываются те точки, которое еще действуют, — отметил Василий Дандыкин.

Мы видим гуманную позицию по отношению к тем украинским военнослужащим, которые сдались без боя. Показательна ситуация с островом Змеиный — там весь гарнизон сдался без боя, они живые-здоровые, хотя Украина заявляла, что там «все пали, героически защищали остров.

Что касается украинского флота — насколько известно, они сами посадили на мель и взорвали свой флагман, фрегат «Гетман Сагайдачный». И были уничтожены катера у острова Змеиный где произошел морской бой. Так что на мой взгляд все продвигается очень успешно».

Напомним, российская специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась ранним утром 24 февраля. Она стала ответом на усиление обстрелов и давления на недавно признанные суверенными республиками ДНР и ЛНР. Минобороны России на утро четвертого дня операции отчиталось об уничтожении почти тысячи украинских военных объектов — военных складов, баз снабжения, радарных систем и зенитно-ракетных комплексов. Удары по мирным кварталам не наносятся даже в случае обнаружения там противника.

По мнению военных экспертов, срок проведения российской спецоперации составит около двух недель.

На момент публикации материала стало известно, что украинский самолет с делегацией направляется в Гомель на переговоры. Об этом сообщил Белпрессцентр.