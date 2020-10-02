Водопровод спровоцировал режим ЧС в Челябинской области

Flickr

Город Локомотивный в Челябинской области оказался в чрезвычайной ситуации. Всему виной крупная коммунальная авария.

Местный муниципалитет опубликовал у себя на сайте распоряжение, согласно которому, режим ЧС продиктован необходимостью неотложного ремонта водопровода вблизи поселка Гражданский.

Как гласит опубликованный документ: «Решено ввести с 28 сентября на территории Локомотивного городского округа режим чрезвычайной ситуации муниципального характера. Уровень реагирования — местный».

Как передает Znak.com в результате подобной аварии в 2017 году, в городе порядка двух недель были перебои с питьевой водой.