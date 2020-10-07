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Водителям вновь придется раскошелится: анонсированы новые штрафы

Артем Денисов
7 октября, 2020 03:44
2 мин
машина
Фото: flickr.com

В России предложили штрафы за парковку на газоне и проезд по нему.

Как предполагается, нарушители будут платить за это правонарушение до 3 тысяч рублей. Сегодня законодательство не устанавливает наказаний за эти действия. Правомерность привлечения владельца авто к ответственности определяется на основании местных законов и постановлений.

Аналогичный штраф предусмотрен и за мойку автомобилей в неположенных местах и хранение автохлама во дворах. Крупный штраф — от 20 до 25 тысяч рублей для юридических лиц и от 1,5 до 3 тысяч рублей для граждан — грозит за несвоевременную или некачественную уборку дворов и подъездов, сообщает РИА Новости.

Как сообщалось, в ГИБДД раскрыли спектр полномочий, который будет передан сотрудникам МФЦ. В него входят возможность принимать и выдавать документы и регистрационные знаки на автомобиль.

Осмотр автомобилей, а также присвоение регистрационного номера, будут по-прежнему производить в правоохранительном ведомстве.

темы
штрафы
авто
автомобиль
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