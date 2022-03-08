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Водителей начали штрафовать за наклейку с буквой «Z» на автомобилях
8 марта, 2022 14:25
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instagram / baikazy_official
Водителей с наклеенным на авто символом «Z» начали штрафовать в Бишкеке. Об этом рассказали в патрульной службе города.
Оказалось, что наклеенный на авто символ, который используют поддерживающие военные действия в Украине, в Кыргызстане подпадает под Кодекс о правонарушениях. Согласно законодательству страны, любые наклейки на машинах должны согласовываться и «Z» не исключение.
«Нельзя приклеивать знак на машину без специального разрешения. Это касается не только знака Z, но и других наклеек», - пояснили в патрульной службе изданию 24.kg.
Штраф за наклейку составляет 5,5 тысячи сомов, это больше 7800 рублей. Кроме того, авто с наклейкой могут отправить на штрафстоянку.
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