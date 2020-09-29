«Вода - это не собственность»: у крымчан принудительно выкупят колодцы

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В Крыму начнут выкупать колодцы с водой у частников. У тех, кто откажется это делать, скважины будут выкупать принудительно.

Соответствующее поручение дал глава Крыма Сергей Аксенов во время заседания оперативного штаба по ситуации с водоснабжением на полуострове.

«Водоснабжение — это общее дело, вода — это всех, а не собственность», - сказал Аксенов.

Как уточняет телеканал «360», речь шла о выкупе скважин в Симферопольском районе. Крымский юрист Жан Запрута рассказал, что с точки зрения закона это возможно. Он отметил, что если человек наотрез откажется продавать колодец, его выкупят через суд.

Заведующий лабораторией моделирования поверхностных вод Института водных проблем РАН Михаил Болгов считает историю с выкупом очень неоднозначной. С одной стороны, вода нужна детям и старикам, с другой - бесконтрольная эксплуатация может привести к загрязнению.

Болгов призвал качественно исследовать ресурсы полуострова и ввести жесткий учет имеющихся. Ученый напомнил, что 30-40% воды теряется из-за дырявых труб.

В мае сообщалось о возможной нехватке питьевой воды в Крыму. Позже в ряде населенных пунктов объявили чрезвычайную ситуацию и ввели режим ограничения.