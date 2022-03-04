Во взрывах в Украине замечены запрещённое запрещенное вооружение
Для бомбежек украинских городов используется запрещенное международным правом вооружение. Речь идёт о кассетных бомбах. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
«Мы видели применение кассетных бомб, и мы видели сообщения об использовании других видов оружия, которые противоречили бы международному праву», — заявил он.
По словам генсека, запрещенное оружие применяется российскими войсками, передаёт Reuters.
Отметим, кассетные бомбы запрещены Конвенцией по кассетным боеприпасам 2010 года. Документ подписали 113 стран, но России среди нет. Тем не менее на подобные вооружения распространяются правила, применяемые в отношении оружия неизбирательного действия. Эти ограничения являются частью норм обычного права и распространяются на все государства, вне зависимости от подписания Конвенции. Согласно этим нормам, применять оружие неизбирательного действия в густонаселённых районах запрещено.