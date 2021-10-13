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Во время визита в Турцию Рамзана Кадырова и несколько охранников окружили толпы местных жителей
13 октября, 2021 14:30
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Komsomolskaya Pravda /Russian Look/Globallookpress
Главу Чечни Рамзана Кадырова во время визита в Турцию окружили местные жители и туристы. Чеченский лидер был в сопровождении нескольких охранников.
Люди хотели сфотографироваться с ним, некоторым удавалось сделать селфи.
Соответствующее видео появилось в Instagram-аккаунте ЧГТРК «Грозный». На нем загорелый Кадыров фотографирует достопримечательности и общается с людьми.
Ранее сообщалось, что Кадыров посетил Белек, Кемер и Анталью. Он заявлял, что не нашел в стране «шайтанов» из Чечни.
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