Во Владивостоке двое рабочих сорвались в шахту лифта с 16 этажа – один из них скончался

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Во Владивостоке двое рабочих упали в шахту лифта. Один из них скончался, второму удалось выжить. Следователи возбудили уголовное дело.

Инцидент произошел накануне, 8 октября, на строительной площадке на улице Нейбута. Рабочие очищали бетоноподатчик, однако в какой-то момент они оба оступились и сорвались вниз с высоты 16 этажа. Упав в лифтовую шахту, один строитель скончался на месте, второго с тяжелыми травмами доставили в больницу. Он находится под наблюдением врачей.

Уголовное дело заведено по статье «нарушение требований охраны труда». Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Ранее сообщалось, что в Москве лифт чуть не оторвал голову женщине.