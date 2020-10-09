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Во Владивостоке двое рабочих сорвались в шахту лифта с 16 этажа – один из них скончался
9 октября, 2020 11:14
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Фото: srorate.ru
Во Владивостоке двое рабочих упали в шахту лифта. Один из них скончался, второму удалось выжить. Следователи возбудили уголовное дело.
Инцидент произошел накануне, 8 октября, на строительной площадке на улице Нейбута. Рабочие очищали бетоноподатчик, однако в какой-то момент они оба оступились и сорвались вниз с высоты 16 этажа. Упав в лифтовую шахту, один строитель скончался на месте, второго с тяжелыми травмами доставили в больницу. Он находится под наблюдением врачей.
Уголовное дело заведено по статье «нарушение требований охраны труда». Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.
Ранее сообщалось, что в Москве лифт чуть не оторвал голову женщине.
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