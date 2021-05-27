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Во ФСИН «оправдались» за зарплату в 224 тысячи рублей для заключенных

Дмитрий Байков
27 мая, 2021 14:23
1 мин
Дмитрий Байков
27 мая, 2021 14:23
1 мин
Alexey Myakishev/Russian Look/
Alexey Myakishev/Russian Look/Global Look press

Зарплата в 224 тыс. рублей у осужденных является единичным случаем. Об этом рассказали в Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН).

В связи с появившимися в СМИ сообщениях о зарплате осужденного на принудительные работы в Белгородской области в 224 тысячи рублей во ФСИН пояснили, что это единичный случай.

Во ФСИН пояснили, что заключенный, о котором идет речь, получает 140 тыс. рублей в месяц. Остальная сумма была начислена в качестве премии, а также за сверхурочную работу.

В ведомстве также отметили, что средняя заработная плата осужденных к принудительным работам, отбывающих наказание на объектах предприятий, превышает аналогичный показатель заработной платы осужденных к лишению свободы, пишет ТАСС.

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