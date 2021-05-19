Во Франции открыли террасы кафе. Одним из первых этим воспользовался Эммануэль Макрон

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Власти Франции в качестве послабления ограничительных мер, введенных из-за коронавируса, разрешили открыть террасы кафе и ресторанов.

Одними из первых воспользовались этим послаблением президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Жан Кастекс. После 6 месяцев закрытия террас политики в первый день их работы пришли в одно из заведений недалеко от Елисейского дворца. Они символично отметили это долгожданное для многих французов событие выпив по чашке кофе, сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».