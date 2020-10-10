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Во благо партии — в КНДР на праздник могут выкатить баллистическую ракету

Кирилл Савушкин
10 октября, 2020 13:25
1 мин
Photo
Flickr

В Северной Корее полным ходом идет празднование ключевого государственного праздник — 75-летия Трудовой партии Кореи.

В центре Пхеньяна состоится приуроченный к торжеству военный парад с участием тысяч военнослужащих, танков и артиллерии.

Эксперты не исключают, что на этом крупнейшем за последние годы мероприятии в Северной Корее власти могут продемоснтрировать 22-метровую межконтинентальную ракету «Хвасон-15», имеющую потенциал в достижении территории США. Об этом сообщает gazeta.ru.

темы
Ким Чен Ын
КНДР
ракеты
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