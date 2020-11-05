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Новая схема: мошенники создали копию сайта судебных приставов и шлют СМС о долгах

Антон Мельников
5 ноября, 2020 15:43
2 мин
Скриншот фиктивного сайта
Скриншот фиктивного сайта

Неустановленные злоумышленники создали сайт, с помощью которого выманивают деньги у россиян. Дизайн интернет-страницы внешне напоминает сайт Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Деньги переводятся под видом погашения задолженности.

Кроме того, у мошенников есть база телефонных номеров должников. С её помощью злоумышленники рассылают СМС-сообщения от лица ФССП и предлагают погасить задолженность через указанный сайт.

Вероятно, злоумышленники также обладают данными о реальных непогашенных долгах, которые есть у граждан. Издание «Весьма», которое обратило внимание на новую схему мошенничества, сообщает, что как минимум один человек перевёл злоумышленникам крупную сумму денег. Согласно изданию, девушка получила СМС с предложением оплатить долг в размере около 170 тыс. рублей. У неё действительно была непогашенная задолженность и она перевела средства мошенникам с помощью фиктивного сайта.

Znak.com отмечает, что внизу поддельного сайта указан адрес: Москва, улица Сусальная, 25. Такого адреса в столице не существует. Также внизу есть надпись «Не является официальным сайтом ФССП».

На момент публикации сайт мошенников доступен и продолжает работать.

темы
ФССП
мошенничество
приставы
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