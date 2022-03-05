Внезапно: Россия может остаться без Википедии
На официальном сайте Свободной энциклопедии появилась черная рамка с заявлением руководителей из Фонда Викимедиа о возможной блокировке.
Роскомнадзор усмотрел в статье «Вторжение России на Украину» нарушение закона РФ, запрещающего публикацию информации о количестве жертв среди российских военнослужащих, задействованных в спецоперации на Украине, а также о жертвах среди гражданского населения, подчерпнутой из неофициальных источников.
По данным tjournal.ru, первые попытки заблокировать Свободную энциклопедию на русском языке начались еще 26 февраля, после обращения в Роскомнадзор главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мзиулиной, усомнившейся в правовом статусе Википедии.
Фонд Викимедия со своей стороны подтвердил приверженность к мирному завершению Российско-Украинского конфликта и напомнил, что всегда поддерживает усилия своих волонтеров по сохранению свободного, открытого и нейтрального информационного пространства.