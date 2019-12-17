Внедрим пиво в спортивную жизнь!

Государственная дума в конце года резко озаботилась свободами граждан. Сомнительно, что вольность в понимании депутатов была нам столь необходима, но факты налицо. Сначала парламентарии разрешили снова, как встарь, устанавливать курилки в аэропортах. По этому случаю законодателям следовало подняться с мест и процитировать слова из комедии Александра Грибоедова «Горе от ума»: «Когда ж постранствуешь, воротишься домой, / И дым Отечества нам сладок и приятен!»

Впрочем, с последними строками вряд ли будут согласны те, кто набьется в густо задымленные комнаты. В таких экстремальных условиях, выкурив одну сигарету, будет казаться, что употребил сразу целых пять. Ну, ладно, зато свобода. Теперь, как прежде, можно смело губить свое здоровье. Власть позволяет.

Намедни на горизонте замаячила еще одна радость. Государственная дума приняла в первом чтении закон, разрешающий продажу пива на стадионах. С подобной инициативой выступила группа парламентариев во главе с вице-спикером Игорем Лебедевым, представляющим ЛДПР.

Запрет на торговлю пива на спортивных объектах действовал с 2005 года и был прерван на время первенства мира 2018 года. Теперь же пенистый напиток собираются окончательно выпустить на свободу

Вместе с ним обретут свободу – от всяческих правил, законов и условностей – десятки тысяч посетителей стадионов. Намеренно не называю их болельщиками, ибо немалая часть людей приходит на спортивные арены лишь для того, чтобы пошуметь и похулиганить. Если раньше они «накачивались» до матча, то теперь смогут это сделать и до игры, и во время, и после финального свистка. Удобно и свободно!

Нет сомнения, что закон будет принят. Ведь к документу благосклонно отнеслось правительство России, его поддержало большое количество депутатов. Но, справедливости ради, следует заметить, что одобрили его далеко не все. Да и недавно выступавший в Государственной думе Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл так же просил депутатов не принимать законопроект.

Представители власти, ратующие за пиво, не говорят, что оно – полезно. Политические акробаты элегантно пасуют свои слова в сторону бумаг, в которых прописано, что часть средств, вырученные от продажи пива, будет направлены на развитие детско-юношеского спорта.

Но сначала надо посчитать не доходы, а убытки. Известно, что фанаты – народ, мягко говоря, очень даже эмоциональный. И может в порыве гнева и в приступе радости подраться. Или подебоширить, что-нибудь поломать. Например, вырвать сотню-другую пластмассовых кресел, как уже бывало. И привычно затеять потасовки с полицией. Они и раньше случались, причем, нешуточные. После того, как разольется пивная река, они могут стать еще более яростными.

Но мы же – свободная страна, а существующий пока запрет на пиво ущемляет права болельщиков.Так считает глава комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Государственной думы Михаил Дегтярев. Он сказал, что люди способны вести себя на стадионах культурно, и это показал опыт чемпионата мира 2018 года. Только депутат забыл упомянуть, что за теми играми необычайно строго следили стюарды и стражи порядка. На матчах чемпионата России такого бдительного контроля нет.

Еще один нюанс – на первенстве планеты особо рьяные фанаты игнорировали матчи с участием иностранных команд. За кого было болеть, кого поддерживать, скажем, на встрече Перу – Дания или Тунис - Панама? Эти люди обычно приходят на матчи «своих» команд. Сборная России, как это не патриотично звучит, интересует фанатов в гораздо меньшей степени

Минздрав еще год назад, когда пошли разговоры об окончательной реабилитации пива стадионах, высказал свою точку зрения: «Мы не поддерживаем эту инициативу, так как она недостаточно обоснована, а успешный чемпионат мира по футболу 2018 - не показатель». По мнению специалистов, если пиво начнут реализовывать на аренах, то потреблять его станут больше, а это, в свою очередь, приведет к увеличению числа правонарушений.

Однако, депутаты предпочитают идти по старому, густо исхоженному ошибками пути. Они, возможно, уже забыли, как буйствовали фанаты еще несколько лет назад. А ведь именно Государственная дума в апреле 2017 года ввела закон, предусматривающий строгие наказания для дебоширов. Понятно, что чуть не все они были нетрезвы. Скоро они будут и вовсе пьяны.

«Я не понимаю, почему нам кто-то вбил в голову мысль, что пиво ведет к спаиванию? – с напускной наивностью вопрошал автор законопроекта Лебедев. - Сколько нужно употребить пива, чтобы заболеть алкоголизмом? Сколько за 15 минут вы выпьете? Полторы кружки».

Депутат имел в виду, что пиво будет продаваться только в перерывах футбольных матчей. Впрочем, этот нюанс вызвал дискуссии. Некоторые законодатели считают, что можно позволить посетителям арен брать напиток на трибуны.

В общем, устами бы депутатов да пиво пить! Прочь советы врачей, отринем мнения специалистов! Смелее будем внедрять пиво в спортивную жизнь, вольем его в каждую глотку! Пусть его отведают все гости спортивных арен! В том числе те, кто еще ни разу в жизни не пробовал этот вкусный и питательный напиток

Приведу еще одно мнение - известного футбольного тренера, ныне заместитель председателя Государственной думы по физической культуре и спорту Валерия Газзаева. «Болельщик, пройдя на стадион, будет только рад, что он вкусно поест и выпьет бутылку пива, - сказал он. - Никаких проблем я не вижу».

И совершенно напрасно, Валерий Георгиевич. Вы, приходя на стадион, отправляетесь в ложу ВИП, где тишь, гладь, да божья благодать. Кстати, там всегда можно было славно отдохнуть – не только пивка попить, и махнуть чего-нибудь покрепче. Но это так, к слову.

Не видит уважаемый законодатель, а, скорее всего, просто не хочет видеть, что творится на фанатских трибунах. Там народ пьет, гуляет, танцует, орет благим матом и просто матом. Независимо от того, выигрывает их любимая команда или проигрывает. Да еще с радости или от горестей запускает файеры. И часто с таким усердием, то весь стадион погружается в дымовую завесу.

Эти самые файеры иные гости стадионов проносят тайно, во всяких укромных и интимных местах. Может быть, для полного фанатского счастья разрешить им делать это открыто, а не прятать на телах любимых девушек?

Почему же не порадеть простым людям, господа законодатели?!

Разрешая продажу пива на стадионах, депутаты считают, что таким образом привлекут на стадионы большее количество зрителей. А не возникнет ли обратная ситуация, при которой арены, которые и так не заполняются, вовсе опустеют. Разве охота нормальным, адекватным людям, приходящим на стадионы с семьями, соседствовать с пьяной, одичавшей толпой? К тому же, поход на футбол нынче сопряжен с массой трудностей и условностей. При входе посетителей тщательно осматривают и обыскивают. Да и после окончания игры их нередко задерживают, выпускают небольшими партиями, чтобы не создавать толчею.

Поэтому многие в наши дни предпочитают смотреть футбол дома, на большом экране, в полном спокойствии, утопая в мягком кресле. Для полного счастья можно порадовать себя тем же пивом, купив его в обычном магазине, но без наценки, которая наверняка будет на стадионах.

Напоследок снова процитирую автора законопроекта. «Пиво и футбол уживаются исторически, - сказал Лебедев. - Пивные компании во всем мире спонсируют команды и отдельные соревнования».

Однако следует уточнить, что эти самые компании вкладывают деньги не только в спортивные мероприятия. Они поощряют и тех, кто способствует проникновению пива на стадионы. Не явно, конечно, а тайно. В общем, одним в уста потекут пивные реки, в карманы других - денежные потоки

Вы, конечно, поняли мой намек, господа?