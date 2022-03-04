Вместо Боингов и аэробусов россияне будут летать на ИЛ-96
Заместитель председателя Госдумы Денис Кравченко рассказал о будущем российской гражданской авиации.
По словам депутата, импортозамещение в отрасли идет с 2014-2015 годов. Однако сегодня, в условиях жестких международных санкций, для «поддержки нашего бизнеса и граждан» Дума намерена срочно принять несколько пакетов мер. «Работаем над этой задачей круглосуточно», - говорит Кравченко.
«Привычные для последнего поколения россиян Airbus и Boeing заменят ближне- и среднемагистральные Superjet 100 и Superjet 100 New российской корпорации «Гражданские самолеты Сухого».
Первый «суперджет» способен перевозить от 87 до 108 пассажиров на расстояние до 4600 км.
На февраль этого года корпорация поставила авиаперевозчикам 199 машин, 160 из которых успешно эксплуатируются. Вторая модификация планируется к запуску в 2024 году.
Что касается широкофюзеляжных дальнемагистральных самолетов, то здесь надежды возлагаются на Ил-96, который сегодня выполняет рейсы из Москвы во Владивосток.
Правда темпы выпуска лайнера пока оставляют желать лучшего: в среднем за год с конвейера Воронежского авиационного завода сходит по одной машине. За последние 19 лет завод изготовил 18 самолетов, - сообщает «Lenta.ru»