Влюбленные пары в Италии устроили акцию протеста у здания парламента – хотят свадьбу

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В Италии проходит акция протеста против отсрочки регистрации брака из-за пандемии новой коронавирусной инфекции. Влюбленные пары вышли на улицу, чтобы выразить свое недовольство по поводу существующего в стране ограничения.

Известно, что данный запрет ввели в государстве уже больше года назад, если быть точными, с момента принятия постановления прошло целых 14 месяцев. Сегодня желающие скрепить себя узами брака граждане вместе с работниками итальянских органов ЗАГСа дошли до здания парламента, передает РИА Новости в Telegram-канале.