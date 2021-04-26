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Влюбленные пары в Италии устроили акцию протеста у здания парламента – хотят свадьбу
26 апреля, 2021 14:54
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Mauro Scrobogna /LaPresse
В Италии проходит акция протеста против отсрочки регистрации брака из-за пандемии новой коронавирусной инфекции. Влюбленные пары вышли на улицу, чтобы выразить свое недовольство по поводу существующего в стране ограничения.
Известно, что данный запрет ввели в государстве уже больше года назад, если быть точными, с момента принятия постановления прошло целых 14 месяцев. Сегодня желающие скрепить себя узами брака граждане вместе с работниками итальянских органов ЗАГСа дошли до здания парламента, передает РИА Новости в Telegram-канале.
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