Власти знали и не реагировали: описан образ жизни Тельмана Исмаилова несмотря на розыск Интерпола
Бывший владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов три года вел свободный образ жизни до задержания. В Черногории он не скрывался, хотя все это время находился в розыске Интерпола.
Почему к бизнесмену относились лояльно, написал «Коммерсантъ». Издание связало это с личными связями Исмаилова с черногорскими чиновниками.
Место жительства уроженца Баку - особняк в столице Черногории. Власти знали о пребывании его в стране, но не реагировали, хотя могли бы. Недалеко от жилья Исмаилова есть здание МВД и управление полиции. Однако экс-владелец Черкизона продолжал свободно перемещаться, не использовал охрану, вел открытый образ жизни.
Ранее президент Черногории Мило Джуканович был посетителем отеля Исмаилова. Это вскрылось, а парламент Черногории потребовал расследовать связь беглеца с руководством государства.
Напомним, азербайджанского миллиардера задержали по запросу России. Его считают заказчиком убийств двух бизнесменов. Также Исмаилова обвиняют в похищении певца Авраама Руссо.