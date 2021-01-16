Власти Забайкалья выходят на тропу войны после обвинения губернатора в наркомании

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Власти Забайкалья намерены обратиться в полицию после публикации в анонимном Telegram-канале «Александр Саидович Умаров», обвиняющей действующего главу региона Александра Осипова в употреблении наркотиков.

Текст публикации утверждает, что официальная версия о заражении главы субъекта коронавирусом расходится с реальным положением вещей и на деле чиновник страдал после передозировки «волшебным порошком». При этом, каких-либо доказательств канал не приводит.

«Такую откровенную ложь даже комментировать не стоит. Все забайкальцы знают, что Александр Михайлович занимается спортом, что он верующий человек. И всё это полнейшая клевета, грязные нападки», – приводит издание «Сибирь.Реалии» слова официального представителя главы региона Ксении Хапицкой.