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Власти Забайкалья выходят на тропу войны после обвинения губернатора в наркомании

Кирилл Савушкин
16 января, 2021 18:30
1 мин
Photo
Flickr

Власти Забайкалья намерены обратиться в полицию после публикации в анонимном Telegram-канале «Александр Саидович Умаров», обвиняющей действующего главу региона Александра Осипова в употреблении наркотиков.

Текст публикации утверждает, что официальная версия о заражении главы субъекта коронавирусом расходится с реальным положением вещей и на деле чиновник страдал после передозировки «волшебным порошком». При этом, каких-либо доказательств канал не приводит.

«Такую откровенную ложь даже комментировать не стоит. Все забайкальцы знают, что Александр Михайлович занимается спортом, что он верующий человек. И всё это полнейшая клевета, грязные нападки», – приводит издание «Сибирь.Реалии» слова официального представителя главы региона Ксении Хапицкой.

темы
Забайкальский край
Телеграм-канал
Александр Осипов
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