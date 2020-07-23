Власти ЮАР из-за новой вспышки коронавируса на месяц закрывают школы

Общество

Фото: Pixabay

Правительство ЮАР решило закрыть средние учебные заведения на целый месяц из-за новой вспышки COVID-19. Образовательный процесс будет прерван с 27 июня до 24 августа.

В эфире телеканала News24, президент Сирил Рамафоса рассказал, что число случаев заражения коронавирусом в стране уже превысило 408 тысяч. Жертвами COVID-19 стали порядка шести тысяч человек.

Как отметил глава ЮАР, исключением станут ученики выпускных 12-х классов. Они не будут учиться только до 1 августа и ученики промежуточных 7-х классов, которые вернутся за парты 10 августа.