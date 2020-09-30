Власти выплатят пастуху из Калмыкии 1 миллион рублей

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Пастух из Калмыкии помог полиции в поимке сбежавших из колонии в Дагестане. За это власти Дагестана выплатят ему награду размером в 1 миллион рублей. О вознаграждении было объявлено после побега.

Сбежавших удалось задержать в посёлке Улан-Хол. Имя осведомителя разглашать запрещено, по указанию полиции.

«Чабан их увидел, сообщил нашему участковому, он взял на контроль, вызвал ОМОН. Сказали его имя не разглашать, сам чабан и полиция. Зачем человека подставлять?», - прокомментировал глава местной администрации Сергей Мочерлаев изданию «Подъём».