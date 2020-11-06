Власти Вены принялись закрывать городские мечети

Администрация Вены отреагировала на нападение исламиста, чья личность уже идентифицирована. В городе закроют две мечети, которые посещал нападавший.

Как сообщила глава австрийского минкульта Сюзанне Рааб, власти подозревают наличие радикальных элементов в мечети Тевхид, а также в мечети Мелита Ибрагима.

Как сообщает «Интерфакс», 6 ноября правоохранительные органы произвели рейд в обоих религиозных учреждениях.

Напомним, в вечер понедельника мужчина открыл стрельбу на улицах Вены, в результате которой погибли четыре человека. Нападвшего застрелили прибывшие на место полицейские.