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Общество
Власти Вены принялись закрывать городские мечети
6 ноября, 2020 19:06
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Администрация Вены отреагировала на нападение исламиста, чья личность уже идентифицирована. В городе закроют две мечети, которые посещал нападавший.
Как сообщила глава австрийского минкульта Сюзанне Рааб, власти подозревают наличие радикальных элементов в мечети Тевхид, а также в мечети Мелита Ибрагима.
Как сообщает «Интерфакс», 6 ноября правоохранительные органы произвели рейд в обоих религиозных учреждениях.
Напомним, в вечер понедельника мужчина открыл стрельбу на улицах Вены, в результате которой погибли четыре человека. Нападвшего застрелили прибывшие на место полицейские.
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