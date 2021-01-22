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Власти Великобритании: британский штамм COVID-19 может быть более смертоносным

Антон Мельников
22 января, 2021 21:49
1 мин
Антон Мельников
22 января, 2021 21:49
1 мин
Pixabay
Pixabay

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что штамм COVID-19, который был обнаружен в стране, может обладать повышенной летальностью. Этот же штамм отличается большей скоростью распространения.

«Новый вариант, впервые выявленный в Лондоне и на юго-востоке Англии, не только быстрее распространяется, но и, согласно некоторым данным, может быть связан с более высокими показателями смертности», — сообщил британский премьер.

Советник правительства Великобритании по науке Патрик Валланс пояснил, что от известных штаммов коронавируса, в среднем, умирает 10 человек из 1000 зараженных. Согласно предварительным данным, новый штамм повышает число летальных исходов до 13 человек из 1000 инфицированных, передаёт «Коммерсантъ».

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ТЕГИ
Великобритания
коронавирус
Борис Джонсон
Штамм
Смертность
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