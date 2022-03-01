Власти Украины вывозят из Киева женщин и детей на специальных поездах
1 марта из киевского вокзала отправится в Варшаву эвакуационный поезд. Власти намерены вывезти на нем в безопасное место женщин и детей.
Известно, что к транспортному средству прикрепят дополнительные вагоны с целью эвакуировать из города максимальное число граждан. Отправление запланировано на 19:13.
В украинской государственной железнодорожной компании «Укрзализныця» пояснили, что на границе пассажирам придется пересесть на специальный поезд, состоящий из польских вагонов. Именно он и доставит женщин и детей до Варшавы. Гражданам предоставят жилье, еду и всё необходимое для проживания на первое время, говорится в Telegram-канале компании.
Напомним, ранее стало известно, что уже свыше полумиллиона человек покинули Украину из-за спецоперации, объявленной Россией.