Общество
Власти Сербии не верят в успех протестов
13 июля, 2020 07:54
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фото: Kremlin.ru
Митинги в Сербии на фоне ограничительных мер из-за коронавируса - бессмысленны.
По словам президента страны Александра Вучича, в этих акциях участвует лишь несколько сотен человек - около 500, и они ни к чему не приведут.
Ранее в Белграде у здания парламента прошли акции протеста. Люди выступают против ограничительных мер, введённых правительством государства, пишут «РИА Новости».
Вучич также отметил, что массовые собрания сейчас могут привести к очередной вспышке коронавируса.
Ранее из-за роста числа заразившихся коронавирусом в Сербии был введен режим ЧС. Об этом сообщили местные власти.
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