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Власти Сербии не верят в успех протестов

Дмитрий Байков
13 июля, 2020 07:54
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фото: Kremlin.ru

Митинги в Сербии на фоне ограничительных мер из-за коронавируса - бессмысленны.

По словам президента страны Александра Вучича, в этих акциях участвует лишь несколько сотен человек - около 500, и они ни к чему не приведут.

Ранее в Белграде у здания парламента прошли акции протеста. Люди выступают против ограничительных мер, введённых правительством государства, пишут «РИА Новости».

Вучич также отметил, что массовые собрания сейчас могут привести к очередной вспышке коронавируса.

Ранее из-за роста числа заразившихся коронавирусом в Сербии был введен режим ЧС. Об этом сообщили местные власти.

темы
общество
Сербия
митинг
коронавирус
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