Власти России защитят военных от выселения из квартир
Российское правительство решило расширить социальные гарантии для военнослужащих. Планируется ввести запрет на выселение из квартир, которые предоставляются как служебное жильё, если другого жилья у военнослужащего нет.
Также на повестке стоит вопрос об обеспечении жилой площадью военнослужащих, контрактников, в том числе тех, которые были уволены с военной службы. Об этом на заседании кабинета министров сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
«Обсудим законопроект, который совершенствует механизм предоставления им и их семьям служебного и постоянного жилья», — сказал Мишустин.
Премьер отметил, что будет расширен список лиц, которые могут получить жилье вне очереди. В частности, этим смогут воспользоваться Герои России и военные отслужившие 10 лет по контракту и уволенные по состоянию здоровья, передаёт «Интерфакс».