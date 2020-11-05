Власти России защитят военных от выселения из квартир

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Российское правительство решило расширить социальные гарантии для военнослужащих. Планируется ввести запрет на выселение из квартир, которые предоставляются как служебное жильё, если другого жилья у военнослужащего нет.

Также на повестке стоит вопрос об обеспечении жилой площадью военнослужащих, контрактников, в том числе тех, которые были уволены с военной службы. Об этом на заседании кабинета министров сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Обсудим законопроект, который совершенствует механизм предоставления им и их семьям служебного и постоянного жилья», — сказал Мишустин.

Премьер отметил, что будет расширен список лиц, которые могут получить жилье вне очереди. В частности, этим смогут воспользоваться Герои России и военные отслужившие 10 лет по контракту и уволенные по состоянию здоровья, передаёт «Интерфакс».