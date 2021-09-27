Власти России приготовились повысить коммунальные тарифы после выборов
В России изменят коммунальные тарифы таким образом, что их рост сможет превышать инфляцию. Об этом стало известно из протокола совещания вице-премьера России Марата Хуснуллина.
Нынешнюю стоимость ЖКУ в правительстве считают недостаточной - тарифы доведут до экономически обоснованных. Вторая инициатива правительства - компенсировать подорожание для социально незащищенных слоев населения.
Суть инициативы в том, чтобы максимальная доля расходов на оплату «коммуналки» в доходе семьи составляла не более 15%. Траты сверх нормы компенсируют власти. Об этом пишут «Известия».
Проработкой вопроса займутся Минстрой, Минтруд, Минэкономразвития, Минфин и ФАС.
С 17 по 19 сентября в России прошли парламентские выборы. Перед ними инициативы, связанные с повышением тарифов на «коммуналку», не озвучивались.