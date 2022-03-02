Власти Петербурга объявили об отмене QR-кодов
В Санкт-Петербурге с 4 марта снимаются коронавирусные ограничения. Соответствующее изменение в «антиковидное» постановление уже внес губернатор города Александр Беглов.
В Смольном пояснили, что решение о снятии ограничений было принято в связи с улучшением эпидемиологической обстановки в Северной столице. Так, с текущей пятницы гостям города и местным жителям разрешили посещать кинотеатры, концерты, бассейны, дома отдыха, фитнес-центры, музеи, цирки и другие досуговые учреждения и центры без QR-кода.
Кроме того, гражданам старше 60 лет разрешили вернуться на работу и попрощаться с дистанционным форматом. Данное условие касается и страдающих хроническими заболеваниями петербуржцев, передает 78.RU.
Снялись ограничения и по количеству участвующих в культурно-зрелищных мероприятиях людей, но оно не должно превышать отметку в две тысячи человек.